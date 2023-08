Anthony Joshualta lypsättiin tylyä kommenttia Robert Heleniuksesta – brittitähti murahti: "En kommentoi"

– Tuo on ainut, mikä minulla on mielessä juuri nyt. Antakaa minun tehdä parhaani, britti pyysi.

Joshua puhui kuitenkin avoimesti siitä, ettei Helenius ole Whyten kaltainen kassa-automaatti. Joshuan ja Whyten kohtaaminen oli määritelty niin sanotuksi pay per view -otteluksi, eli lisämaksulliseksi taistoksi. Joshuan ja Heleniuksen ottelu ei tätä ole.

– Helenius toki tiedetään, mutta ei ehkä niin maailmanlaajuisesti. Ja puhun kaikella kunnioituksella. Nyrkkeilyssä monet ovat hyvin uskottavia ottelijoita ja sitten on niitä, joiden kohtaamisesta voi pyytää extraa. Dylanin kanssa meidän ottelumme olisi mennyt siihen kategoriaan, Heleniuksen kanssa asia on toisin. Mutta hän on uskottava ottelija, Joshua painotti.