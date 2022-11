Asiakkaiden tyytyväisyys sähköyhtiöihin rajussa laskussa – Vaasan Sähkö romahti

Asiakastyytyväisyys sähköyhtiöihin on energiakriisissä lähtenyt laskuun, käy ilmi tutkimusyhtiö Epsi Ratingin kyselystä. Yksityisasiakkaiden tyytyväisyys laski tänä vuonna 65,5 prosenttiin, joka on mittaushistorian matalin taso. Samalla tasolla on käyty vain kerran aiemmin vuonna 2006.