Arvio: Hämmennyksen mestarin kiertue ei ole koronariskin ja tartunnan arvoinen – laimea alatyyli ei riitä, Donald Trumpin pitäisi keksiä uusia temppuja kampanjassaan

7:18

Pennsylvaniassa on Trump-faneja, joiden mielestä presidentti on rocktähti-supersankari: "Hän on toteuttanut kaikki lupauksensa" – katso MTV:n raportti kiihkeästä kampanjatilaisuudesta