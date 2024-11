Ratkaisiko maailman rikkain mies vaalit Trumpille? Nämä asiat Elon Musk teki

– Meillä on uusi tähti, uusi tähti on syttynyt: Elon! Trump aloitti hehkutuksensa.

Raketti ja satelliitti

Väitteet sosiaalisessa mediassa

Yksi suuri tekijä Muskin, 53, vaikutuksessa vaaleihin on sosiaalisen median palvelu X, jonka hän osti kaksi vuotta sitten ja joka silloin tunnettiin nimellä Twitter.

Pelkästään Muskin itse X:ssä jakamat väärät tai harhaanjohtavat tiedot vaaleista ovat erään raportin mukaan keränneet yli 2 miljardia katselua tämän vuoden aikana. Muskilla on yli 200 miljoonaa seuraa palvelussa.

Musk on muun muassa osallistunut keskusteluihin, joissa on väitetty äänioikeudettomien pystyneen hakemaan postiäänilippuja. Väite on todettu virheelliseksi.