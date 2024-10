Ellinoora valloittaa Nokia Arenan ensi vuonna: "Toimin itse keikan taiteellisena johtajana"

Ellinoora 4ever -konsertissa on luvassa Ellinooran uran suurimmat hitit. Konsertissa tullaan kuulemaan myös vielä julkaisemattomia kappaleita Ellinooran ensi vuonna julkaistavalta albumilta, jota hän on äänittänyt tänä syksynä Lontoossa.

– Matka on ollut pitkä ja ääretön. Olen kasvanut artistiksi, joka olen tänään ja luonut oman ääneni ja tapani tehdä pop-musiikkia tässä maailmassa. Live on ollut tärkeässä roolissa aina, mutta tämän vuoden aikana olen kokenut urani parhaimmat keikat. Se on ollut merkki. Sanoin matkani alussa, että menen minne vaan, kunhan saan laulaa. Olen kiitollinen siitä, että sama riemu ja into esiintymiseen on säilynyt, kun olemme kiertäneet vuosien mittaan Suomea projektini kasvaessa. Nyt on aika tehdä jotain, mistä olen pitkään haaveillut.