Ärsyttävätkö sinuakin pyöräteillä sekaisin olevat kaivonkannet? Et ole ainoa – eikä ratkaisu ole ihan yksinkertainen

– Kyllä asiaan on meilläkin kiinnitetty huomiota ja viime vuosina olemme saaneet ohjeistuksiinkin kirjattua asiasta.

Maanalainen palapeli

– Kadunkäyttäjällehän näkyy vain se, mitä pinnalla on, Hurskainen toteaa.

– Siellä on aikamoinen palapeli maan alla, jota pitää yrittää suitsia mahdollisimman hyvään muottiin, että se saadaan toiminnallisuuksiltaan kuntoon ja lopputuote palvelee tarkoitustaan.

Yllä mainitut ohjeistukset on kirjattu Helsingin kaupungin katusuunnittelun ohjeisiin noin kolme vuotta sitten, joten ne eivät välttämättä ole vielä olleet käytössä kaikissa toteutuvissa katuhankkeissa.

– Ne ovat todella pitkiä projekteja. Suunnitelmat mitä nyt rakentuu, on voitu suunnitella jo viisi vuotta sitten.

Urakoitsijat saattavat tehdä luovia ratkaisuja

– Konsultit tekevät paljon töitä myös kuntiin, joissa on erilaisia ohjeistuksia, mitä meillä Helsingissä. Jos joku tulee Espoosta tänne suunnittelemaan katuja, niin nämä ohjeet voivat tulla uutena asiana.

Myös suunnitelman toteuttavalla urakoitsijalla on suuri vaikutus lopputulokseen.

Kaivonkansi voi aiheuttaa vaaratilanteita

Hurskaisen mukaan asia on kuitenkin myös asennekysymys, eivätkä kaikki ymmärrä miksi pyörällä ei voisi kaivonkannen yli ajaa.

– Siinä on hyvä muistaa se, että pyörässähän ei ole jousituksia ja renkaat voi olla hyvinkin kapeita. Pyöräilyn mielekkyys lähtee tasaisesta ajopinnasta, niin sillä on iso merkitys, että kaivot on sijoitettu oikein.