Arsenalista saapunut Veikkausliiga-tähti rakastui Suomessa tähän herkkuun – saattaa jättää seuran kesken tulikuuman mestaruustaiston

– Tämä on ollut todella hyvä kokemus. Hyvin erilainen. Halusin haastaa itseäni, kun kuulin SJK:n kiinnostuksesta ja toistaiseksi kaikki on mennyt erittäin hyvin, Ejeheri kertoo MTV Urheilulle.

20-vuotias Ejeheri saapui OmaSp Stadionille vuoden alussa, kun SJK:n pitkäaikainen ykkösvahti Jesse Öst siirtyi HJK:n riveihin. Ejeheri on täyttänyt Östin hanskat paremmin kuin hyvin, pitäessään jopa seitsemän nollapeliä kymmeneen ensimmäiseen otteluunsa.

Maalejakaan englantilainen ei ole päästänyt kuin kolme. Torstain Pohjanmaan derbyssä Ejeheri venyi kuuteen torjuntaan VPS:ää vastaan, mitä ennen hänet nimettiin niin Veikkausliigan kuukauden tähdistökentälliseen kuin myös SJK:n kuukauden pelaajaksi.

– Kausi on ehdottomasti mennyt odotettua paremmin. On hyvä, että olemme pitäneet niin monta nollapeliä, mutta en tietenkään ole ainut, joka on siitä vastuussa, Ejeheri tuumii.

– Meillä on todella hyvä ja tasapainoinen joukkue. Kuka tahansa voi tulla penkiltä ja hoitaa hommansa. Joaquín Gómez puolestaan on erittäin hyvä valmentaja, etenkin taktisesti, maalivahti kehuu.

SJK, joka sijoittui viime kaudella kuudenneksi Veikkausliigassa, voi rästipelinsä voittamalla nousta selvästi sarjakärkeen. Se, jääkö Ejeheri taistelemaan SJK:n kanssa mahdollisesta Suomen mestaruudesta, on kuitenkin vielä auki. Arsenal-kasvatin lainasopimus OmaSp Stadionilla umpeutuu heinäkuussa, eikä jatkosta ole toistaiseksi neuvoteltu.

Ejeherin pitkän tähtäimen tavoite on pelata Valioliigassa, Mestarien liigassa ja aina MM-kisoissa asti. Sky Sports kertoi marraskuussa 2020, että hänen perässään ovat Valioliiga-seurojen lisäksi niin Englannin, Nigerian kuin Ugandan maajoukkueet.

– En ole vielä varma, vastaa Ejeheri kysyttäessä siitä, jäisikö hän mahdollisesti SJK:hon Veikkausliiga-kauden loppuun saakka.

– Nyt on vain keskityttävä pelaamiseen, voittamiseen ja nollapelien saamiseen. Arsenal on minuun jatkuvasti yhteydessä. He katsovat siellä jokaisen otteluni ja ovat olleet tyytyväisiä kehitykseeni tähän saakka. Minun on vain jatkettava sitä, mitä teen.

SJK:n espanjalaisluotsi Gómez.toivoo, ettei Ejeherin tarvitsisi palata kesken kauden Lontooseen.

– Ovie on ollut mahtava. Hän on sopeutunut todella hyvin ja kehittynyt paljon. Vielä on liian aikaista puhua jatkosta. Olemme valmistautuneita kaikkiin lopputulemiin, mutta totta kai haluaisimme hänen jäävän, kommentoi Gómez.

Elämä Lakeudella on ainakin maistunut, kuten ovat myös suomalaisen ruokapöydän antimet.

– Seinäjoki on kaupunkina todella pieni, mikä on mukavaa. Voin kävellä kaikkialle, eikä minun tarvitse liikkua metrolla tai autolla, Ejeheri sanoo.