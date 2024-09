Armorionista, 21, tuli sisarustensa "isä"

Tapahtuneen taustalla on perheen äidin Gala Gilliamin menehtyminen rintasyöpään kuukausi sitten. Perheellä ei ollut isää elämässään, joten Smithistä tuli nyt perheen "isä". Smithistä tuli virallisesti sisaruksiensa huoltaja 11. syyskuuta. Hän tulee huolehtimaan 19-vuotiaan siskonsa kanssa 16-, 15-, 11- ja 2-vuotiaasta sisaruksesta.

Perheen hyväksi on perustettu rahankeräyskampanja, joka on tuonut hyvin varoja. Smith on ylpeä itsestään ja perheestä, joka elää nyt ilman äitiä.