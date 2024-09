Armand Duplantisia varoitettiin – videoklipistä tyttöystävän kanssa tuli miljoonahitti

Pariisin olympialaisten jälkeen ruotsalainen Duplantis on ehtinyt jo tekemään uuden maailmanennätyksen ja voittamaan norjalaisaituri Karsten Warholmin 100 metrin juoksukisassa. Välissä oli aikaa kuitenkin myös rentoutua.

Duplantis ja hänen puolisonsa Desire Inglander lomailivat hiljattain. Inglander on julkaissut lomareissulta reilusti materiaalia sosiaalisessa mediassa.

Yksi julkaisu on kuitenkin erottunut muista, kertoo Expressen . TikTokissa hurjaan suosioon ampaisseella videolla Duplantis asettaa Pariisin olympiakultamitalinsa tyttöystävänsä kaulaan.

Videolla on ruotsalaislehden mukaan yli 35 miljoonaa näyttökertaa. Se on herättänyt myös kansainvälistä mediahuomiota. Muun muassa brittilehti Daily Mail on "varoittanut" Duplantisia mitalin lainaamisen seurauksista.