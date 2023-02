Arlisha, 22, esitti 13-vuotiasta junioreiden ottelussa – potkut tuli

TMZ on julkaissut tapauksesta videon. Siinä näkyy kuinka Boykins dominoi kentällä nuorempiaan vastaan. Boykinsin kerrotaan saaneen potkut tempauksen jälkeen. Muu joukkue ja heidän vanhempansa päättivät jättää kauden kesken skandaalin takia.

Poissa turnauksesta olleen pelaajan isä on järkyttynyt valmentajan tempusta ja perhe on vaatinut anteeksipyyntöä. Koulu on ottanut valmentajan teon selvitykseen.