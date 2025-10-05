Arja Koriseva teki paluun TTK-näyttämölle. Tällä kertaa laulajan roolissa.
Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelman viidennessä suorassa lähetyksessä tanssittiin vakiotanssien tahtiin. Jakson teemana oli tanssiaiset.
Lääkäri Pippa Laukka ja tähtiopettaja Marko Keränen tanssivat jaksossa tangon. Lavalla nähtiin myös viime kaudelta tuttu TTK-kasvo, sillä kaksikko tanssi tangonsa Arja Korisevan kappaleeseen Rannalla, jonka laulaja tuli itse tulkitsemaan suoraan lähetykseen.
Näin tuomarit arvoivat Laukan ja Keräsen tanssin.
– Todella hieno parannus, Jukka Haapalainen sanoi.
– Uudenlainen varmuus on nyt saavutettu, Helena Ahti-Hallberg komppasi.
– Kokonaisuus jäi hieman tasapaksuksi, Jorma Uotinen puolestaan sanoi.