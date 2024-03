Ariana Grande ja Dalton Gomez ovat nyt virallisesti eronneet – laulajan kukkaro on avioeron myötä yli miljoona dollaria kevyempi

Laulaja Ariana Granden ja kiinteistöguru Dalton Gomezin avioeroprosessi on tullut päätökseensä ja ex-pari on nyt virallisesti eronnut. Los Angelesin korkeimman oikeuden päätös purkaa parin avioliitto tuli viralliseksi tiistaina. Grande oli jättänyt avioerohakemuksen Gomezista puolta vuotta aiemmin.

Pari alkoi tapailla tammikuussa 2020 ja he ilmoittivat kihloistaan saman vuoden joulukuussa. Avioon he astelivat pienimuotoisessa seremoniassa toukokuussa 2021.

Gomez on menestynyt kiinteistöalalla. Hän on tehnyt miljoonakauppoja ja myynyt useiden tunnettujen henkilöiden asuntoja. Grande puolestaan on yksi maailman tunnetuimmista pop-tähdistä.