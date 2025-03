Oscar-gaala käynnistyi Wicked-tähtien esityksellä.

Järjestyksessään 97. Oscar-gaala on alkanut Hollywoodissa.

Gaala alkoi esityksellä, jossa lauloivat Wicked-musikaalin tähdet Cynthia Erivo ja Ariana Grande.

Elokuva-alan arvostetuimman gaalan juontaa tällä kertaa koomikko ja juontaja Conan O'Brien.

Eniten Oscar-ehdokkuuksia on tänä vuonna saanut Emilia Perez, joka on ehdolla 13 kategoriassa. The Brutalist ja Wicked saivat 10 ehdokkuutta.

Kieran Culkin palkittiin parhaasta miessivuosasta.

Illan ensimmäisen pystin nappasi Kieran Culkin parhaasta miessivuosasta A Real Pain -elokuvasta.