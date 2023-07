Ariana Grande erosi miljonäärirakkaastaan – liitto kesti vain kaksi vuotta

Laulaja Ariana Grande on eronnut kiinteistöguru Dalton Gomezin kanssa. Pari ennätti olla naimissa kahden vuoden ajan. Uutissivusto kertoo, että pari on bongattu viime aikoina ilman vihkisormuksia. Heillä on myös tietoa, mikä vahvistaa parin eron.