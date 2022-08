Argentiinassa syyttäjä vaatii ex-presidentille 12 vuoden tuomiota korruptiosta

Tuomion on määrä tulla vuoden lopulla.

Vaikka varapresidentti tuomittaisiin, hän ei joutuisi vankilaan niin kauan kuin hänellä on senaattorina parlamentaarinen koskemattomuus.

Syyttäjä kutsuu "mahdollisesti maamme suurimmaksi korruptio-operaatioksi"

Syyttäjien mukaan 12 vuoden aikana urakoinneissa oli jatkuvasti epäselvyyksiä, ja yksi syyttäjistä on kutsunut järjestelmää "mahdollisesti maamme suurimmaksi korruptio-operaatioksi".

Mielipiteitä jakava mutta edelleen vasemmiston suosiota nauttiva Kirchner on pitkään vakuuttanut olevansa syytön. Hänen näkemyksensä on, että syyttäjät jahtaavat häntä poliittisista syistä.

Fernández de Kirchnerin toimia on viime vuosina tutkittu useissa tapauksissa aina rahanpesusta oikeuden estämiseen. Monet niistä on hylätty, mutta viisi niistä on edelleen aktiivisia.