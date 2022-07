Apulannalla oli aikoinaan tavoitteena saada bändille mahdollisimman huono nimi – myös näitä nimiä he miettivät

Apulanta -yhtye juhlii 30-vuotista taivaltaan Helsingin Olympiastadionilla lauantaina. Uutisaamussa vierailleet Toni Wirtanen ja Sipe Santapukki lupaavat, että keikalla on luvassa yllätyksiä. Bändi on valmistellut tulevaa keikkaa kolmen vuoden ajan.

– Äärimmäisen yllättäviä asioita on luvassa. Ainakin meillä on yllätyksellisen kuuma keli, se me voidaan jo luvata, Wirtanen naureskeli.