Antti Tuiskun tiimi voittoon – hiihtoviesteissä pelottava loukkaantuminen

Maastohiihdon Suomen cupin viesteissä Vantaalla voittoon hiihti miesten puolella Jämin Jänne ja naisten viestissä AT Ski Team, jonka taustalla on laulaja Antti Tuisku. Naisten viestissä nähtiin ikävä loukkaantuminen, kun Vuokatti Ski Teamin kilpailu päättyi Venla Järvelän ulosajoon.

Jämin Jänteen Lauri Lepistö hemmotteli sunnuntaina Vantaalla maastohiihdon Suomen cupin viestissä joukkuetovereitaan. Lepistö järjesti 3 x 7,5 kilometrin perinteisen hiihtotavan kilpailussa Markus Vuorelan ja Ristomatti Hakolan asemaan, josta Jämin Jännettä ei kyetty yllättämään.

Hakola toi Jämin joukkueen ankkuriosuudelta maaliin yli puolentoista minuutin erolla Pyhäjärven Pohti Ski Teamiin.

– Kerroin etukäteen, että haluan hiihtää ankkuriosuudella oman hiihdon, ja sain tilaisuuden siihen, Hakola kiitteli Lepistön ja Vuorelan panosta.

Hakola pääsi matkaan 24 sekunnin erolla pahimpiin vastustajiin ja saattoi keskittyä osuuteensa erinomaisena harjoituksena.

– Ajatus oli, että hiihdän alun täysiä ja lopun niin kovaa kuin jaksan, Hakola vahvisti.

Hakola laski jo avausosuuden jälkeen, että kilpailu oli kääntynyt ratkaisevasti Jämin Jänteen hyväksi, vaikka Lepistö tuli vaihtoon yhdessä Kuusamon Erä-Veikkojen Juuso Tossavaisen kanssa. Pohti ja Imatran Urheilijat olivat siinä vaiheessa jo yli puolen minuutin päässä kärjestä.

Vuorela ja Lepistö kamppailevat näyttöpaikoista

Vuorela teki tovin yhteistyötä Kalle Parantaisen kanssa ennen kuin livahti lopullisesti karkumatkalle. Hän kiitti Lepistöä hyvästä esityöstä.

– Lepi (Lepistö) on taitava hiihtäjä ensimmäiselle osuudelle. Hän pärjää porukassa ja pystyy hyvin irtiottoihin, vaikka täälläkin oli vaikea päästä muista eroon, Vuorela kehui.

Vuorela oli tyytyväinen myös vauhtiinsa. Hän hiihtää Falunin maailmancupissa 16. helmikuuta 20 kilometrin vapaan hiihtotavan yhteislähdössä. Hän olisi mielellään hiihtänyt Falunissa myös perinteisen kympin, muttei saanut enää tilaisuutta MM-näyttöön sillä matkalla.

Lepistö kertoi tehneensä viestin avausosuuden ratkaisunsa omasta päätöksestään. Hän haki hiihtoonsa mallin olympiavoittaja Sami Jauhojärven takavuosien viestisuorituksesta.

– Kaikki lähtivät kovaa ensimmäiseen mäkeen. Minä päätin, etten hidastakaan sen jälkeen vaan jatkan vauhdikasta vetoa, Lepistö kertoi.

– Vetovuoro venyikin sitten aika pitkäksi, mutta teki hyvä saada tällainen terävä rykäisy.

Hyvä viestiosuus laimensi Lepistön pettymystä lauantain SM-sprinttiin, kun hän kaatui alkuerässään. Seuraavaksi hän haluaisi Falunin maailmancupissa 20 kilometrin yhteislähtöön.

– Toivon, että saisin Falunissa vielä näyttöpaikan MM-kisoihin. Jatko ratkeaa sen perusteella, Lepistö kertoi.

Joni Mäki ratkaisi miesten viestin kakkossijan Pyhäjärvelle loppukirikamppailussa Imatran Urheilijoiden Miro Karppasta vastaan. Karppanen tarjosi loppusuoralla ankaran vastuksen, ja joukkueille kirjattiin sama loppuaika.

Vuokatin viesti katkesi ulosajoon

Naisten kilpailu sai ikävän käänteen heti ensimmäisellä osuudella, kun kainuulaisen Vuokatti Ski Teamin Venla Järvelä suistui radalta ja loukkaantui. Järvelä haettiin radan varresta kelkalla ja vietiin tajuissaan ambulanssilla hoitoon.

Suosikkijoukkueen muut jäsenet olivat Vilma Nissinen ja Jasmin Kähärä.

AT Ski Team voitti naisten viestin. Joukkue Eveliina Toivanen, Emmi Lämsä ja Vilma Jylhä teki 3x5 kilometrin perinteisen hiihtotavan viestissä seitsemän sekunnin eron toiseksi tulleeseen Kainuun Hiihtoseuraan. Liperin Hiihtoseura oli kolmas ja jäi voittajista 31 sekuntia.

AT Ski Teamin taustalla on poptähti Antti Tuisku, joka on osallistunut tällä kaudella itsekin SM-kilpailuihin.