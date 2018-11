Antti Rinteeltä tiukka napautus Ylen Ykkösaamussa vierailleelle Petteri Orpolle: "Petteri, tule inhimillisyyden taakse"

– Minä en voi sellaista lupausta antaa, koska pitää antaa lupauksia, jotka on mahdollista toteuttaa. Mutta jos meillä on talous kunnossa, jos meillä on korkea työllisyysaste, mihin pyrin ja pyrimme, niin silloin meillä on mahdollisuus jatkossakin paremmin huolehtia eläkeläisten ostovoimasta, Orpo kommentoi Ylen Ykkösaamussa.