Antti Rinne puolustaa Sanna Marinia aamiaiskohun keskellä: "Ollaan nyt armollisia aamiaisten suhteen"

Rinne kokee, että Marinin aamiaisetuun liittyvä keskustelu on ollut epäoikeudenmukaista.

– En voinut olla kirjoittamatta tätä! Niin paljon tuo epäoikeudenmukainen, vääristeleväkin kirjoittelu harmittaa! Sanna Marinille on kerrottu ottaessaan pääministerin tehtävät vastaan, että ”kun asuu Kesärannassa, palveluihin kuuluu aamiainen”, Rinne kirjoittaa Facebook-päivityksessään.

Rinne arvelee, että pääministerillä on tuskin ollut aikaa perehtyä itse aamiaisedun oikeellisuuteen.

– Tämä ilmoitus on tehty valtioneuvoston kanslian virkamiesten toimesta ja on perustunut heidän tulkintaan. Sanna Marinilla ei varmasti ole ollut aikaa eikä mahdollisuutta perehtyä, hänellä on ollut oikeus luottaa virkamiesten ilmoitukseen.