Antti Lindtmanilta tuki rikoksista tuomitulle puoluesihteeri Näkkäläjärvelle: "Kaikkien elämästä löytyy aina jotain"

Krtiittisten äänien mukaan on ristiriitaista, että SDP on tuominnut perussuomalaisten ministerien vanhat rasistiset puheet ja kirjoitukset, mutta nyt puolueen johtotehtäviin on nostettu henkilö, jolla on rikostuomioita ja joka on valedellut niistä myös SDP:lle.

Näkkäläjärven menneisyyden rikokset nousivat esille vuonna 2019. Näkkäläjärvi sai tuomion eläinsuojelurikoksesta, vahingonteosta ja kotirauhan rikkomisesta vuonna 2006, kun Näkkäläjärvi tunkeutui kaveriporukan kanssa inarilaisnaisen mökkiin ja tappoi mökissä olleen kissan.

Lisäksi Näkkäläjärvi on saanut tuomion rattijuopumuksesta, johon hän syyllistyi 20-vuotiaana. Hän ei ollut kertonut tuomioistaan puolueelle.

SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman kommentoi tänään tapausta medialle puoluekokouksen yhteydessä.

Lindtmanilta kysyttiin, onko demareilla varaa moralisoida muita vanhoista teoista, kun puolue hyväksyy Näkkäläjärven puoluesihteeriksi. Lindtman kiistää, että SDP:n menettely olisi tekopyhää. Lindtmanin mukaan Näkkäläjärvi saa häneltä täyden tuen.

– Tässähän ei ole kyse ainoastaan siitä, mitä on aiemmin tehnyt, vaan siitä miten tänä päivänä niihin suhtautuu. Mikkel on teiniaikana tehtyjä asioita pyytänyt anteeksi, sovittanut, katunut ja sen jälkeen ollut valmis kohtaamaan seuraukset mitä siitä on tullut.

Lindtmanin mukaan hallituksessa vellonut rasismikohu on eri asia kuin Näkkäläjärveen liitetty kohu.

– Eihän siinä (rasismikohussa) ole kyse ainoastaan siitä, mitä joskus on kirjoitettu tai sanottu. Kyse on ennen kaikkea siitä, että miten siihen suhtautuu tänä päivänä.

Lue myös: Puoluesihteeri Mikkel Näkkäläjärvi kommentoi menneisyyden virheitään

Lindtmanin mukaan rasismiasiaa on välillä pahoiteltu ja välillä taas ei. Hänen mielestään päättäjät eivät ole tehneet riittävän selväksi sitä, ovatko aiemmat puheet olleet hyväksyttäviä vai eivät.

Näkkäläjärvi saa Lindtmanilta kehuja eikä näe menneisyyden tapahtumissa ongelmaa.