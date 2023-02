Antonio Flores työskentelee myös elokuvien kulisseissa – tavoitteena päästä Hollywoodiin

Antonio Flores on työskennellyt vuosia meikkaajana ja parturi-kampaajana Helsingissä. Viimeisen kolmen vuoden ajan hän on tehnyt myös kansainvälisten elokuvien ja tv-sarjojen kulisseissa meikkejä ja hiuksia näyttelijöille.

– Rakasta työtäni, mitä teen tällä hetkellä. Olen ylpeä, että olen päässyt tähän asti, koska tämä on ollut pitkä matka. Ensimmäisen kerran, kun pääsin tekemään tätä, he eivät maksaneet hirveästi. Nyt voin sanoa, että saan hyvää palkkaa, Flores kertoi Nelosen Farmi-ohjelman pressitilaisuudessa.

Flores paljastaa, että hänellä on selvät uratavoitteet.

Flores matkustaa työnsä puolesta paljon, mutta niin matkustaa myös miehen puoliso, ulkoministeri Pekka Haavisto . Pari elää useita päiviä vuoden aikana etäsuhteessa, mutta se sopii heille – niin heidän parisuhteensa on aina toiminut.

– Olemme olleet 25 vuotta yhdessä eli se on aika pitkä aika. Me teemme molemmat paljon töitä, Pekkakin matkustaa aika paljon työn takia. Se on ihan normaalia meidän elämässämme.