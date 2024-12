Anthony Hopkins on ollut raittiina jo lähes 50 vuotta: "Olin suuressa pulassa"

Näyttelijä Anthony Hopkins ei ole käyttänyt alkoholia 49 vuoteen.

Näyttelijä Anthony Hopkins on ollut raittiina jo 49 vuotta. Tähti viettää 87-vuotissyntymäpäiväänsä uudenvuodenaattona 31. joulukuuta.

Hopkins julkaisi 29. joulukuuta Instagramissa videon, missä hän jakaa hetken, kun päätti lopettaa juomisen.

– Tajusin, että olin suuressa, suuressa pulassa, koska en muistanut mitään ja ajoin autoa humalassa. Sitten sinä kohtalokkaana päivänä tajusin tarvitsevani apua. Joten hankin sitä. Soitin joukolle kaltaisiani ihmisiä, alkoholisteja. Ja siinä se. Raitis. Minulla on ollut hauskempaa nämä 49 vuotta kuin koskaan, Hopkins kertoo videolla.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä.

Hopkins kertoo videolla faneilleen, miten he voivat hakea apua, ja muistuttaa heitä siitä, etteivät he ole yksin.

– Jos sinulla on ongelma – hauskanpito on ihanaa, juominen on hienoa – mutta jos sinulla on ongelma viinan kanssa, niin on olemassa apua. Se ei ole kauhea asia – se on tila, jos olet allerginen alkoholille. Hanki apua. Apua on paljon, Hopkins sanoo videolla kannustavasti.

Tähti jatkaa, ettei tajunnut, ettei ole mitenkään ainutlaatuinen, vaan hänen ympärillään on tuhansia ihmisiä, kuten hän.

Anthony Hopkins kannustaa kaikkia alkoholin kanssa kamppailevia hakemaan apua, sillä sitä on paljon tarjolla.

Hän kannustaa ihmisiä hakemaan 12-askeleen vieroitusohjelmaan.

Videonsa lopussa hän toivottaa vielä hyvää uutta vuotta.

Hopkins on erityisen tunnettu roolistaan Hannibal Lecterinä elokuvissa Uhrilampaat (1991), Hannibal (2001) ja Nuori Hannibal (2007).

1:18

Lähde: People