Anssi Heikkilä vastasi kysytyimpiin TTK-kysymyksiin – paljastaa, saavatko tanssinopettajat valita itse parinsa

Tanssinopettaja Antti Heikkilä on saanut kysymyksiä sarjan faneilta ja vastaa nyt Instagramissa neljään kysytyimpään kysymykseen.

Heikkilältä on kysytty, saavatko tanssinopettajat valita itselleen parin.

Sarjan faneja on kiinnostanut myös, mitä kaikkea opettajan vastuulle kuuluu.

– Meidän vastuulla on käytännössä ihan kaikki. Musiikit, koreografia, opetus, puvut, valaistus, kamerakulmat… Kolmeen viimeiseen toki riittää idea ja toiveet, sillä kaikissa on jäätävän kovat ammattilaiset toteuttamassa. Esim. pukuihin ehdotetaan väriä ja vähän puvun tyyliä ja puvustus nappaa näistä kopin tosi hyvin! Valaistukseen yleensä kerron minkälaista tunnelmaa toivon ja onko jotain tiettyjä iskuja joihin haluan jotain efektejä. Kamerakulmissa pointtaan yleensä muutaman kohdan mistä toivon ne kuvattavan ja lopun hoitaa kuvaustyypit.

Vaikeinta Heikkilän mielestä opetuksessa on erityisesti se, että aikaa on hyvin vähän.

Parasta Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelmassa on Heikkilän mielestä erityisesti ihmiset.

– Oon laumaeläin. Rakastan olla ihmisten kanssa ja tutustua uusiin tyyppeihin. Duunia on kiva painaa hyvällä porukalla! Musta on myöskin hauska seurata oppilaan kehitystä kauden aikana. Nää tyypit vetää niin käsittämättömän hyvin, että en itsekään aina ymmärrä miten he siihen pystyvät.