Ansku Bergström järjesti 30 vuotta täyttäneelle Elina Gustafssonille yllätysten viikonlopun – poseeraavat romanttisessa kuvassa: "Sydän pakahtuu"

View this post on Instagram

Pari poseeraa romanttisessa kuvassa sängyllä ja heidän edessään on herkullisen näköinen aamiainen.

– Mä olen kyllä niin onnekas, et välil pakko nipistää, et onks tää kaikki totta. elämä on ollut mulle niin hyvä viimisen puolentoista vuoden aikana ja sit se vielä toi mut yhteen yhden kilteimmän, ihanimman, rakastavan ja seikkailunhaluisen jumalattaren kanssa, ex-nyrkkeilijä kirjoittaa kuvansa yhteyteen.