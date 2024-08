Annika Saarikon kuopus sai nimen

Kansanedustaja Annika Saarikon (kesk) ja hänen puolisonsa Erkki Papusen heinäkuussa syntynyt poika on saanut nimen. Saarikko kertoo Instagram-tilillään, että perheen kuopuksen kastejuhlaa vietettiin viikonloppuna.

– Nimestä: Lauri on kaunis klassikko, jonka kolmas poika meillä lopulta sai nimekseen. Antti taas tuttu nimi molempien suvuista. Akusti on leikkisä löytö Niskavuoresta, Täällä Pohjantähden alla -teoksesta ja Miina ja Manu maatilalla -kirjasta. Viimeisintä luettu näinä vuosina eniten, hän kertoo julkaisussaan. – Kiitos perheet ja isovanhemmat, muut sukulaiset, ystävät, pappimme Mari ja ennen kaikkea rakkaat Laurin kummit, hän päättää tekstinsä.

– Ratkaisuni taustalla on myös perheemme elämään liittyviä iloisia uutisia. Jos kaikki sujuu hyvin, perheeseemme syntyy heinäkuun puolivälissä kolmas lapsi. Raskaus on nyt lähestymässä puoltaväliä. Hän on toivottu pikkusisarus 4- ja 9-vuotiaille pojillemme, Saarikko sanoi helmikuisessa tiedotustilaisuudessa.