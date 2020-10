Annika Saarikko lupaa tukea kulttuurille ja urheilulle, mutta tietää, mikä on paras lääke ahdinkoon –"Sillä on todella paljon väliä siihen, uskaltavatko ihmiset liikkua"

– Arvostukseni THL:ää kohtaan on suuri. Se epidemiologinen osaaminen, johon perustuu kaikki Suomen toiminta rajoitusten osalta, ilman sitä me emme pärjäisi. En itse tiedä, mitä kaikkea keväällä on tapahtunut, sillä olin silloin vielä perhevapaalla. Totta kai varmasti kasvomaskikeskustelun viestinnässä olisi ollut parantamisen varaa.