Anne Kukkohovin rakkaus mereen on syntynyt jo lapsena useammankin syyn takia – paljastaa, mihin aikoo suunnata loppuvuodesta

– Isäni oli merimies. Muistan, kun isä jäi eläkkeelle ja hän oli purjeveneessä koko ajan. Tiesin, että se oli hänen onnellisuuden paikkansa. Kyllä siitä on jotakin minuunkin tarttunut. Olen kuitenkin kotoisin Vaasasta meren ääreltä, enkä oikein edes osaisi asua sisämaassa. Meri on minulle lohdullinen, ja valtameri on niin mieletön. Atlantin ylitys oli minulle silkkaa hunajaa, vaikka meri on iso ja pelottava ja sitä pitää kunnioittaa. Meri on niin järjettömän kaunis.