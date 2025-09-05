Ismo Leikola mönkijäonnettomuudessa – joutuu lykkäämään keikkojaan

Ismo Leikola kertoo Instagramissa, että loukkasi selkänsä sunnuntaina tapahtuneessa mönkijäonnettomuudessa.

Koomikko Ismo Leikola kertoo Instagramissa joutuneensa mönkijäonnettomuuteen ja loukanneensa rytäkässä selkänsä. Hän kertoo olleensa kolme päivää sairaalahoidossa Ruotsissa.

– Sunnuntaina kävi moottoriurheilukolari, siis mönkijällä hyppäsin liian pitkän hypyn ja se tuli nenälleen alas. Kolahti selkä sen verran, että nikama murtui, hän sanoo Instagramiin postaamallaan videolla.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä.

Lue myös: Los Angelesissa asuva Ismo Leikola joutui pakenemaan kodistaan maastopalojen vuoksi

Leikola kertoo, että joutuu loukkaantumisensa vuoksi lykkäämään useita Suomeen sekä muualle Eurooppaan suunniteltuja keikkojaan. Suomessa Porin, Oulun ja Tampereen keikat siirtyvät koomikon mukaan tuonnemmas.

– Pahoittelut kaikille niille, jotka olivat ostaneet liput ja suunnitelleet matkat, majoitukset ja kaikki. Ilmoitamme uudet keikat mahdollisimman pian, hän sanoo.

Koomikko kertoo, että on ikävästä tapaturmasta huolimatta yllättävän hyvässä kunnossa.

– Mikään ei paina hermoa ja kaikki on ok. Varpaat tuntuvat enemmän kuin ikinä! hän sanoo videolla.