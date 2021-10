Anna Kontula pitää yrittäjän lähettämää jättilaskua hienona kannanottona, mutta väitteitä liioteltuina: "Mikään ei ennusta, että työpaikat loppuisivat"

– Kontula on luvannut täysistunnossa, että kaikki turveyrittäjät eläkkeelle, eikä ole mitään merkitystä. Jos on kerran varaa puhua noin suuria, niin kai hänellä on sitten varaa maksaa, kommentoi Jpf-Nosto Oy:n toimitusjohtaja Jukka Finni laskunsa syytä.