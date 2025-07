Sysimusta päivä Jämsässä – "On edelleen mysteeri, miksi näitä tapahtuu"

Hevosten kuolemantapaukset ravikilpailujen yhteydessä kasvoivat kuluvana vuonna jo neljään, kun kaksi hevosta kuoli Jämsän raviradalla viime sunnuntaina. Raviurheilun ja hevoskasvatuksen keskusjärjestö Hippos selvittää syitä tiedotteessaan.

Sunnuntaina Jämsän kisojen 5. lähdössä jalkansa loukannut lämminveriravuri Steely Stride lopetettiin varikolla omistajan päätöksellä eläinsuojelullisista syistä.

Kilpailupäivää synkensi myös suomenhevonen Huisi Hipun menehtyminen 7. lähdön jälkeen.

Lisäksi ravihevonen on menehtynyt aiemmin tänä vuonna myös Lahdessa ja Teivossa.

Ravikilpailujohtaja Arto Hytönen avaa ikävää ilmiötä Hippoksen tiedotteessa.

– Alkuvuoden aikana menehtymisiä on nyt sattunut useampi. Jokainen tällainen tapaus on raskas kyseisen hevosen taustajoukoille sekä tilanteessa toimivalle henkilökunnalle ja raveja seuraavalle yleisölle. Viime vuosien tilastojen pohjalta Suomessa menehtyy ravikilpailuissa vuosittain 0–6 hevosta ja kilpailusuorituksia on vuosittain lähes 45 000, Hytönen taustoittaa.

Raveissa menehtyneet hevoset lähetetään aina ruumiinavaukseen. Kuolinsyyraportti valmistuu vasta kuukausien päästä, kun kaikki kudosnäytteet on tutkittu. Esimerkiksi aiemmin tänä vuonna menehtyneistä hevosista ei ole vielä raporttia saatavilla.

Hippoksen tiedotteessa kommentoidaan äkkikuolemia kuitenkin yleisellä tasolla, aikaisempien vuosien tilastojen pohjalta.

– Lähes poikkeuksetta tapauksissa, joissa hevonen menehtyy kesken kilpailusuorituksen, on kyse äkillisestä sydämen pettämisestä, johon ei löydy altistavia tekijöitä, kuten tulehdusta tai rakenteellisia poikkeamia, eikä yhteyttä lääkeaineisiin. Löydökset viittaavat siihen, että sydän pysähtyy sähköisen johtumishäiriön seurauksena, Hippoksen asiantuntijaeläinlääkäri Reija Junkkari kertoo.

– Johtumishäiriössä sydämen normaalissa sähkösignaalin kulussa eri rakenteita pitkin tulee katkos, joka aiheuttaa välittömän rytmihäiriön, joka pysäyttää sydämen, vaikka lähtökohtaisesti kilpahevoset ovat terveitä sydämeltään.

"Lähtökohtaisesti poikkeustapaus"

Hippoksen mukaan jokaisessa ravikilpailussa Suomessa on paikalla eläinlääkäri, jonka johdolla muiden toimihenkilöiden kanssa valvotaan hevosten kilpailukuntoisuutta ja tehdään hyvinvointitarkastuksia.

Pohjoismaissa tehdyt tutkimukset paljastavat, että suomalaishevosten kuolinsyyt ovat yhteneväisiä Ruotsin ja Norjan kanssa. Junkkari mainitsee vuonna 2022 julkaistun tutkimusartikkelin, jossa käytettiin Ruotsissa ja Norjassa ravilähtöjen aikana tai juuri niiden jälkeen kuolleiden tai lopetettujen hevosten ruumiinavausraportteja vuosilta 2014‒2019.

– Aineistossa oli 38 lämminveriravuria sekä 10 kylmäveriravuria. Tutkimuksen mukaan yleisin kuolinsyy oli verenkierron äkillinen häiriötila johtuen sydämen akuutista vajaatoiminnasta, Junkkari selvittää.

Hän näkee aiheen jatkotutkimuksen arvokkaana, sillä sydänperäisen äkkikuoleman syytä ei ole pystytty osoittamaan.

– On edelleen mysteeri, miksi näitä tapahtuu. Nykyhetken tutkimusmenetelmillä ei ole pystytty osoittamaan mitään sellaista esimerkiksi harjoitteluvastukseen liittyvää syytä, joka johtaisi tähän, eikä tällä hetkellä ole olemassa sellaista sydäntutkimusta, jolla tällaista pystyisi hevosesta ennakoimaan. Myöskään joskus keskusteluissa esiin nousevien rokotteiden osalta ei ole löytynyt mitään syy-seuraussuhdetta äkkikuolemiin.

– Kun nuori ja hyväkuntoinen hevonen menehtyy äkillisesti, kyse on lähtökohtaisesti poikkeustapauksesta ja huonosta tuurista, Junkkari summaa.