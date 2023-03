Andy McCoy raivostuu Maria Veitolalle – tämä sai hänet suuttumaan kuusi vuotta sitten tehdyn talk show'n kulisseissa

Torstaina MTV Katsomoon saapuvassa uusimmassa Yökylässä Maria Veitola -jaksossa Maria Veitola ottaa selvää rock-muusikko Andy McCoyn elämästä. He menevät yökylään Andyn bonustyttären Sofia Zidan luo. Vierailun aikana keskustellaan taiteilijuudesta ja rocktähden elämästä 80-luvulla. Aamulla matkataan kirpputorikierrokselle.

– Tiedätkö miksi mä olen täällä? Sua on haukuttu v**usti. Ne sanovat, että sä olet niin tylsä. Mä soitin frendeille, että millainen tämä show on ja ne sanoivat, että se on hyvä, paitsi Maria. Mä tulin herättämään jengiä eloon, muusikko veisteli suorassa lähetyksessä.