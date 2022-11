Andersson vaatii: Ensi hallituskaudella 200 miljoonaa euroa lisää rahaa koulujen inkluusion ongelmien ratkomiseen

– Sitä on toteutettu ilman riittäviä voimavaroja ja resursseja.

Anderssonin ratkaisuehdotus on, että seuraava hallitus myöntäisi kouluille 200 miljoonaa euroa lisärahoitusta oppimisen tuen kokonaisuudistukseen.

– Ensi vaalikaudella rahat ja lakimuutokset, se on näkemykseni. Nyt meillä on listaus siitä, mitä kaikkea laissa pitäisi muuttaa. Pohjatyö on tehty, ja nyt voidaan ryhtyä käytännön toimenpiteisiin.