Analyytikko Koneen historiallisesta Thyssenkrupp-tarjouksesta: "Pikkuisen yläkanttiin mitä itse ajattelin"

– Tarjous on hyvässä linjassa spekuloitujen 16–20 miljardin välillä. Se on pikkuisen yläkanttiin siitä, mitä olen itse pitänyt, mutta kuten yrityskaupoissa yleensä, Kone tulee varmaan maksaneeksi niistä synergioista, mitä Kone tässä kaupassa itse tuottaa. Saattaa olla, että Thyssenin päässä odotettiin korkeampaakin tarjousta, lähemmäksi 20 miljardia, joten siihen nähden tämä tarjous on alakanttiin.