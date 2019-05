Analyysi: Median kultapoika joutui paitsioon Yhdysvalloissa – onko Beto O'Rourkella aikaa kääntää kampanjansa suunta?

– Haluan kohdata ihmiset silmästä silmään. Minulle se on paljon tyydyttävämpää, kuin kaapelitelevisiossa esiintyminen, O'Rourke sanoi Fivethirtyeightin mukaan.

Nyt O'Rourke on pudonnut mielipidemittauksissa maalis–huhtikuun kolmospaikalta kuudenneksi. Viikko sitten O'Rourke istui ensi kertaa television päiväohjelmissa vieraana sitten maaliskuun kampanjastartin.

Kuinka näin kävi?



Yksinkertaisin vastaus on, että kisaan on tullut rutkasti muita ehdokkaita. Kun laitoin demokraattiehdokkaat järjestykseen maaliskuussa, heitä oli kisassa mukana 15. Nyt Trumpin haastajanpaikasta kisaa jo 23 ehdokasta. Se on huima määrä.