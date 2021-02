Vasemmistoliitto julkaisi ohjelmansa – lupaa kuntavaaleissa ilmaisen lääkärin vastaanoton viivytyksettä ja pienempiä ryhmäkokoja kouluihin

Kuntavaaliohjelmaa verkkotilaisuudessa esitellyt vasemmistoliiton varapuheenjohtaja, opetusministeri Jussi Saramo sanoi, että kuntavaaleissa keskiössä on se, miten vastuu koronan jälkipyykistä kannetaan ja kuka sen kantaa.

Saramon mukaan "johtava koulutuspuolue" lähtee kuntavaaleihin hyvästä asemasta. Puolueen kuntavaaliohjelman mukaan koulutuspolitiikassa onnistumisen avaimet ovat tasa-arvoisessa koulutuksessa, minkä saavuttamiseksi koulujen ryhmäkoot on pidettävä kohtuullisina ja henkilöstöresurssit on turvattava.

– Me haluamme kaikkiin Suomen kuntiin päättäjiksi ihmisiä, jotka haluavat panostaa oppilaiden tukeen ja opetusryhmien pienentämiseen. He huolehtivat siitä, että kaikki voivat käydä koulussa terveessä ja turvallisessa ympäristössä ja siitä, että päiväkotipaikkoja on riittävästi kaikille halukkaille, Saramo sanoi.