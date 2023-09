Amsterdamissa puhkesi täysi sekasorto – suurseuran ottelu jouduttiin keskeyttämään

– Yksi Hollannin tärkeimmistä otteluista on keskeytetty. Se on vakavaa. Kaikki ovat vihaisia ja surullisia tämän vuoksi. Ajaxin toimitusjohtaja Jan Van Halst kommentoi.

Ajaxin alkukausi on ollut surkea. Joukkue on Eredivisiessä vasta sijalla 14. Se on voittanut yhden ottelun. Viime kaudella seura sijoittui sarjassa kolmanneksi. Ajax jäi ilman paikkaa Mestarien liigassa ensimmäistä kertaa 13 kauteen.