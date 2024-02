Uhkaava näky katsomossa sai huippuottelun pysähtymään Saksassa

– Tämä on ollut tällaista jo 20 vuoden ajan. Tätä tämä on. Siinä se! Suhtaudun asiaan rauhallisesti. Miksi reagoisin nyt eri tavalla? Mutta jossain vaiheessa on kuitenkin puututtava. Sen me aiomme tehdä. Tähän puututaan, Kind vannoi Bildin mukaan.