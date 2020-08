Amsterdamin olympiastadionin sisäänkäynnin luona 92 vuotta seissyt patsas siirrettiin stadionin uumeniin – käsitervehdys ei ollutkaan niin "muinainen" kuin oli uskottu

Hollannin pääkaupungissa Amsterdamissa järjestettiin kesäolympialaiset 92 vuotta sitten kesällä 1928. Olympiastadionin ulkopuolella on seissyt siitä lähtien patsas urheilijamiehestä oikea käsi yläviistoon kohotettuna.

Nyt patsas on kuitenkin siirretty pois paraatipaikalta stadionin sisäänkäynnin luota, sillä patsaan katsotaan viittaavan fasismiin.

Asiasta kertoi olympiaurheilua seuraava Inside the Games -sivusto lainaten hollantilaista Trouw-lehteä.

Kolmemetrinen patsas nousi useita vuosia ennen natsien valtaantuloa Saksassa, ja patsashahmon tekemän tervehdyksen on selitetty viittaavan muinaiseen tervehdykseen Rooman valtakunnassa.

"Roomalaistervehdys oli myytti"

– Roomalaistervehdys on myytti, säätiön edustaja Ellen van Haaren sanoi Trouw-lehdelle.

– Asiat on pidettävä erillään toisistaan. Historiallinen totuus on, että tervehdys juontaa fasismiajalta, ja sitten on se, että tekijällä oli tarkoitus kuvata tuon ajan niin sanottua "urheilullista tervehdystä", van Haaren mietti.