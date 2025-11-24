Ampumahiihdon olympiavoittaja ja moninkertainen arvokisamitalisti Linn Gestblom (ent. Persson), 33, tekee paluun maailmancupiin lähes kahden vuoden tauon jälkeen.

Olkapäävamman takia sivussa ollut Gestblom kilpaili viimeksi maailmancupissa viime vuoden tammikuussa. Hän kilpaili vielä tuon jälkeen kolmessa MM-kisojen kisassa ja voitti Ruotsin kanssa viestihopeaa.

– Olen tullessani tähän kauteen poistanut leikkausta edeltäneen tukivyön. Vuosi on ollut täynnä sekä edistystä että takaiskuja, mutta yksi asia on ollut varma, tavoitteeni on koko ajan ollut päästä jälleen Östersundin lähtöviivalle, Gestblom kertoi Aftonbladetille.

Päävalmentaja Johannes Lukas nosti esille, että Gestblomia tulee kohdella varovaisesti pitkän poissaolon jälkeen.

– Linn on erittäin vakaa ampumahiihtäjä ja hänen läsnäolonsa vahvistaa joukkuetta. Hän ei kuitenkaan osallistu kaikkiin matkoihin syksyn kuntoutuksen vuoksi. Olemme laatineet yhdessä maajoukkueen lääkärin, fysioterapeutin ja Linnin itsensä kanssa suunnitelman, johon luotamme vahvasti. Sen tavoitteena jatkaa kunnon kehittämistä, Lukas totesi.

Ampumahiihdon maailmancup käynnistyy Östersundissa 29. marraskuuta - 7. joulukuuta. Tuolloin on luvassa seitsemän kilpailupäivää.