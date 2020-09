Viking Amorellan turmareitiltä löytyi nelimetrinen lohkare, johon laiva on saattanut osua – "Sillä ei ole onnettomuuden kanssa sinänsä mitään tekemistä"

Aiempien selvitysten mukaan kyseisellä kohdalla ei lohkaretta pitäisi olla. Väyläviraston meriväyläyksikön päällikkö Simo Kerkelä ei kuitenkaan usko, että lohkareella on suoranaista tekemistä onnettomuuden kanssa.

Hän pitää mahdollisena sitä, että laiva on osunut lohkareeseen väylän ulkopuolella ajauduttuaan pois siltä.

– Lohkare on liikahtanut ja siinä on ollut jonkinlainen penger tai luiska, että se on tullut alas.