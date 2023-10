Ammattilaisarvio: Puolet autoilijoista pärjäisi Etelä-Suomessa kitkarenkailla

– Esimerkiksi tänä syksynä on tehty testausta ja on todettu, että uusimmat nykyaikaiset kitkarenkaat ovat jo lähempänä nastarenkaita monilta pito-ominaisuuksiltaan, sanoi Vianorin aluepäällikkö Perttu Sihvola sunnuntaiaamun Huomenta Suomessa.

– Sinne on lisätty erilaisia eri tuotteissa erilaisia lisäaineita, joilla vielä maksimoidaan haastavampien olosuhteiden pitoa.

Kitkarenkaiden on katsottu kuluttavan teitä nastarenkaita vähemmän. Sihvolan mukaan myös nastarenkaissa on ollut huimaa kehitystä ja nykyaikaiset huippunastarenkaat kuluttavat paljon vähemmän tietä kuin muutama vuosi sitten.

– Siellä on erilaisia nastoja samassa renkaassa. Niiden asettelu on erilainen ja niitä on mahdollisesti enemmän kuin aiemmin, mutta silti se rengas kuluttaa tietä vähemmän.