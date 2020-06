Amerikkalainen kohukirja paljasti Niinistön antaneen Trumpille neuvoja Putinin käsittelyyn – tutkija ei ole huolissaan vuodoista

"Putinia tulee iskeä takaisin"

Aiemmin kirjassa on myös kerrottu, että Trump oli tiedustellut ennen tapaamista, kuuluuko Suomi Venäjään. STT on pyytänyt presidentin kanslian viestinnän kautta Niinistön haastattelua, jotta tämä voisi kommentoida Boltonin väitteitä. Presidentin kansliasta ei ole palattu asiaan.

"Yksi lisäulottuvuus aika kummallisen hallinnon historiassa"

Pesu kuitenkin huomauttaa, että Trumpin hallinto on ollut vuotojen suhteen täysin oma tapauksensa. Siksi hän ei usko, että Boltonin vuodoista on laajempia riskejä diplomatialle.

– Onhan tämä ennenkuulumatonta, mutta ei enää tässä vaiheessa, kun tätä on jatkunut jo yli kolme vuotta. Enemmänkin tämä on yksi lisäulottuvuus muutenkin aika kummallisen hallinnon historiassa.

– Trumpin kaudella on ollut riski, että jokin yksittäinen maa voi joutua Yhdysvaltain poliittisen härdellin kohteeksi. Ukraina on yksi ääriesimerkki tästä. Suomenkin valtionjohto on varmasti tietoinen näistä riskeistä, ja tässä on käytetty pelisilmää, hän lisää.