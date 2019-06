Amazon haastettiin oikeuteen: Alexa-palvelu tallensi 10- ja 8-vuotiaan lasten ääntä ilman lupaa

Kanteen mukaan Amazon on onnistunut keräämään Alexalle puhuttujen ääninäytteiden perusteella alaikäisistä käyttäjien elämästä ”huomattavan yksityiskohtaisia tietoja”.

Jutun ytimessä on Amazonin Echo Dot- älykaiutin. Yhtiö julkaisi taannoin lapsille suunnatun version Echo Dotista.

Amazon: Ääninäytteet voi tuhota

Alexa on Amazonin loppuvuodesta 2014 esittelemä tekoälyä hyödyntävä virtuaaliavustaja, joka toimii puheohjauksella. Alexa kuuntelee ympäristönsä ääntä ja aktivoituu toimimaan, kun sille sanotaan sana ”Alexa”.

Ensimmäiseksi ohjelmistoa käytettiin Amazon Echo -älykaiuttimissa, mutta sen käyttö on sittemmin laajentunut muihinkin laitteisiin. Alexa kuuntelee ja tunnistaa käyttäjänsä puhetta ja lähettää sen analysoitavaksi Amazonin palvelimille.

Vanhemmat vaativat korvauksia

Amazon on sanonut, että sen palvelu tallettaa vain sellaisia ääninäytteitä, joihin sille on annettu lupa. Yhtiöstä vakuutetaan myös, että lasten vanhemmat voivat halutessaan tuhota palvelusta oman lapsensa äänet ja lastensa käyttäjäprofiilit.

Kanteet: Amazon loukkaa yksityisyydensuojaa

Yhtiötä vastaan on nostettu ryhmäkanne yhteensä yhdeksässä osavaltiossa. Kannetta ajavat juristit sanovat Amazonin rikkoneen osavaltioiden yksityisyydensuojaa koskevia lakeja.

– Amazonilla on pitkä historia asiakkaidensa kunnioittamisessa. Meillä on tiukat asiakkaidemme yksityisyyttä koskevat käytännöt ja menettelytavat, sanoi yhtiön edustaja BBC:lle.

Amazonin mukaan tammikuuhun mennessä maailmanlaajuisesti oli myyty yli 100 miljoonaa laitetta, jotka käyttävät Alexa-virtuaaliavustajaa. Yhtiön omien Echo-kaiuttimien lisäksi laitteiden joukossa on esimerkiksi älytelevisioita ja jääkaappeja.

Yle kertoo, että älykaiuttimet ovat toistaiseksi olleet verrattain harvinaisia Suomessa. Niiden yleistymistä on hidastanut suomenkielisen puheentunnistuksen vaikeus.

Toistaiseksi Suomessakin on puhuttava Alexalle englantia, mutta puheentunnistuksen kehittyessä on odotettavissa, että Suomessakin Suomessa on kuitenkin viime vuodesta lähtien pystynyt esimerkiksi tilaamaan pizzaa Alexan avustuksella.