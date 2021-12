Älyvapaa temppu toi suoran ulosajon – Barcelona hallitsi, mutta ei hyödyntänyt ylivoimaansa: "Menetimme tänään kaksi pistettä"

Rankassa vesisateessa Sevillassa pelattu ottelu oli Barcelonan hallintaa. Blaugrana on parantanut selvästi otteitaan uuden valmentajansa Xavin alaisuudessa, mutta tuloksenteko on ollut nuorelle ryhmälle vielä vaikeaa.

Barcelona on nyt seitsemäntenä La Ligassa. Se on kasannut 28 pistettä 18 ottelusta ja on 15 pistettä kärkijoukkuetta Real Madridia perässä.

– Me olimme epäonnisia. He tekivät maalin erikoistilanteesta, mutta meillä oli paljon enemmän paikkoja. Tulos, tasapeli vieraissa loistavaa joukkuetta Sevillaa vastaan, ei ole huono. Mutta se on piste, joka ei ole meille tarpeeksi, koska yritämme nousta haastamaan. Me päästimme tämän voiton lipeämään käsistämme, Xavi harmitteli