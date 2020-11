Aluekehittämisen konsultti: Sote-uudistuksen aluejako jo valmiiksi vanhentunut

Kolmannessa ryhmässä on seitsemän aluetta Etelä- ja Rannikko-Suomesta ja neljännessä ryhmässä seitsemän aluetta pääosin Itä- ja Pohjois-Suomesta.

Aluejakoa vaikea muuttaa jälkikäteen

Aron mukaan sote-uudistuksessa on keskitytty liikaa menneeseen tilanteeseen ja nykyhetkeen. Samalla suunniteltujen alueiden tuleva väestöllinen ja aluetaloudellinen kehitys on jäänyt julkisen keskustelun ulkopuolelle.

– Pelko on, että runnotaan läpi uudistus, jonka aluejako on jo valmiiksi vanhentunut. Aluejakoa on vaikea muuttaa jälkikäteen, sillä se olisi pitkä hallinnollinen prosessi, Aro sanoo.