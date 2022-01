Pitäisikö Suomesta tehdä liittovaltio, jossa alueilla olisi reilusti valtaa ja verotusoikeus? Sveitsin malli ei toimisi Suomessa, sanoo asiantuntija

Jopa vaalien demokraattista legitimiteettiä uhkaavan alhaista äänestysintoa on selitetty muun muassa sillä, etteivät ihmiset tietäisi, mistä vaaleissa tarkalleen äänestetään. Vain kolme prosenttia väestöstä katsoo tuntevansa erittäin hyvin hyvinvointialueisiin liittyviä asioita, käy ilmi EVA:n tutkimuksesta.

Kerrataan vielä, että aluevaaleissa valitaan valtuustot 21 hyvinvointialueelle, jotka vastaavat sosiaalihuollon, terveyden ja pelastustoiminnan järjestämisestä. Näistä tehtävistä vastasivat ennen kunnat, mutta nyt hyvinvointialueilla on näissä käytännössä itsehallinto.

Ehkäpä ongelma on, että hyvinvointialue kuulostaa liian epämääräiseltä eikä alueille siirry tarpeeksi valtaa?

"Vähäisten tehtävien ja epäitsenäisen rahoituksen yhdistelmä kaikkein ei-toivottavin"

Kaikki voisi olla myös toisin. Nyt on otettu ensimmäiset askeleet kohti itsenäisempää aluehallintoa, mutta mitä jos asia vietäisiinkin niin pitkälle, että Suomi olisi liittovaltio ja vaaleissa valittaisiin valtuutetut osavaltioiden johtoon?

EVA julkaisi marraskuussa raportin otsikolla Suomen Yhdysvallat: Näin alueuudistus pitäisi tehdä. ”Ajatuskokeessa” Suomen liittovaltiosta on paljon eroja nykyisiin hyvinvointialueisiin ja se perustaa, raportin otsikosta poiketen, ajatuskokeensa tietoon ja käytännön kokemuksiin lähinnä Sveitsin järjestelmästä.

Nyt hyvinvointialueita on 21, mikä vastaa edellisiä maakuntia ja Uuttamaata jaettuna neljään hyvinvointialueiseen. EVA:n visiossa niitä olisi 10. Näin alueet olisivat raportin mukaan tarpeeksi suuria, jotta ne voisivat toimia järkevästi, mutta samalla myös tarpeeksi pieniä, jotta kansalainen voisi muuttaa naapuriosavaltioon, mikäli omalla alueella toteutettu politiikka ei miellytä eli ikään kuin kilpailuttaa asuinalueensa.

Lisäksi alueilla olisi EVA:n visiossa verotusoikeus. Nykyisten hyvinvointialueiden budjetti on määritelty valtion budjetissa ja sen rahoituspohja on 20,63 miljardia euroa.

– Kaikista mahdollisista hallinnon hajauttamisen muodoista vähäisten tehtävien ja epäitsenäisen rahoituksen yhdistelmä on kaikkein ei-toivottavin: uudet hallinnolliset yksiköt toimivat pelkkinä menovirastoina. Vaarana on, että julkisista palveluista tulee kalliimpia ja tehottomampia kuin koskaan, EVA:n raportissa kirjoitetaan.

"Todennäköisesti alueet tulevat olemaan suurempia ja saamaan lisää tehtäviä"

– Todennäköinen kehityskulku on, että hyvinvointialueet tulevat olemaan suurempia ja ne saavat lisää tehtäviä, Aro summaa.

Lisäksi Aro pitää aluejakoa maantieteellisesti epäluontevana. Sote-uudistusta on rukattu 15 vuotta: se, että alueiden pohjaksi on otettu maakuntalähtöisyys, ja Uudenmaan jakaminen neljään alueeseen, on vuosien poliittisen väännön tulosta.