Iäkkäässä Itä-Savossa suurimmat sote-kustannukset asukasta kohden, Uudellamaalla pienimmät – "Palvelujen tarve kasvaa, mutta kuntien maksukyky ei"

THL on arvioinut 20:tä sairaanhoitopiiriä. Suuret kustannuserot selittyvät muun muassa sillä, että sote-palveluita on järjestetty monilla eri tavoilla alueista riippuen.

Itä-Savon väestöstä kolmasosa ikääntyneitä

Vertailun tulokset eivät sinällään ole yllättäviä, koska ennestään on tiedossa, että Itä-Suomessa sairastavuus on suurta verrattuna Länsi- ja Etelä-Suomeen.

Itä-Savossa jo kolmasosa väestöstä on ikääntyneitä. Osuus on maan korkein.

Itä-Savoon alueeseen kuuluvat Savonlinna ja sen kolme naapurikuntaa. Alue on ollut tapetilla syksyn sote-keskusteluissa, sillä se on osa Etelä-Savon maakuntaa, mutta halunnut suunnata sote-valmistelunsa kohti Kuopiota ja Pohjois-Savoa.

Ikääntyvä väestö kasvattaa kustannuksia

Erityisen nopeaa palvelujen tarpeen kasvu on Uudellamaalla, jossa tällä hetkellä on muuhun maahan verrattuna pienempi palvelujen tarve, koska väestö on nuorempaa ja terveempää. Suurin palvelujen tarve on tällä hetkellä Pohjois-Savossa.