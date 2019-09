Alpo Rusin kolumni: Suomen komissaarivalinta kaipaa tuuletusta: "Ei ahnaasti yhden puolueen intressiä"

Liikasen jatkokausi merkitsi sitä, että Suomi ei jatkossakaan voinut profiloitua maana, joka olisi ollut vahvan EU-parlamentin tukija. ”The test of the pudding is in the eating”. Lupaukset lunastetaan teoissa. Samalla vahvistui periaate, että suurin hallituspuolue saa valita mieleisensä komissaarin yleisestä edusta välittämättä. Vuoden 1999 komissaarin valinnassa ei enää painanut myöskään presidentin mielipide, joka oli EU-asioissa ajettu sivuraiteelle.