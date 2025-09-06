IS: Alma Hätönen lähtee Yleltä

Julkaistu 06.09.2025 08:50
Jari Peltola

Juontaja muuttaa Italiaan puolisonsa kanssa.

Radiojuontaja Alma Hätönen,35, on irtisanoutunut Yleltä. Hätönen kertoo asiasta Ilta-Sanomien haastattelussa.

Hätönen sanoo lehdelle muutamansa aviopuolisonsa näyttelijä Jaakko Ohtosen kanssa Italiaan. Pariskunta vaihtaa maata Ohtosen töiden takia. Hätönen ehti työskennellä Radio Suomessa vuoden verran syksystä 2024.

Hätönen kertoo pariskunnan suuntaavaan Roomaan jo syyskuun aikana.

Juontaja kehuu työtovereitaan ja kertoo, että irtisanoutuminen otettiin Ylellä vastaan hyvin.

Lue myös: Alma Hätösen koira kuoli kotona: "Oli selvää, että Shantin oli aika mennä"

Hätösen mukaan muuttopäätös italiaan oli itsestäänselvyys ja hän toteaa lähtevänsä tukeman miestään.

– Jaakko on kerran ollut ulkomailla vuoden verran töissä ja olimme pitkään erillämme. Päätimme jo tuolloin, että jos vastaava tilanne vielä tulee, niin lähden mukaan.

Hätönen kertoo pariskunnan olevan Italiassa ainakin ensi kesään saakka. 

Alma Hätönen on työskennellyt muun muassa YleX:llä, Hitmix-kanavalla, sekä Radio Suomessa. Jaakko Ohtonen tunnetaan monista televisio- ja elokuvarooleistaan.

Lue myös: Alma Hätönen palasi vuosien tauon jälkeen radioon – juontajalle rakasta työmaailmaa varjostaa ikävä tilanne

