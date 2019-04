Allergikkojen piinaviikot alkamassa – Ruotsista ja Baltiasta kulkeutunut jo runsaasti siitepölyä, Suomessakin kukinta on etuajassa

Myös Suomessa puun kukinta on etuajassa lämpimän kevään ansiosta.

Samanaikaisesti keväällä ilmassa on paljon katupölyä, joka pahentaa allergikkojen tilannetta entisestään.

Suomessa koivun siitepöly on yleisin allergiareaktion aiheuttaja. Koivun siitepölylle on herkistynyt jopa noin joka viides.

– Tällä hetkellä koivun siitepölyä on ilmassa kohtalaisesta runsaisiin määriin maan etelä- ja keskiosissa. Tälle keväälle Luonnonvarakeskus on ennustanut keskimääräistä runsaampaa koivun kukintaa. Siinä mielessä on varmastikin tulossa melko hankala kevät allergikoille. Kuitenkaan mitään Ihan ennätysvuotta ei odoteta, kertoo Turun yliopiston aerobiologian yksikön projektitutkija Jukka Reiniharju.